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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:00
Дата: 26 июня 2018 г.
17.59 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,18/26,25 UAH/USD (с утра - 26,13/26,20 UAH/USD, к полудню – 26,16/26,20 UAH/USDD)
€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,76 UAH/EUR, к полудню - 30,62/30,80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,416 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное увеличение активности покупателей, заставляющее их реагировать текущими ценами.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на фоне сужения спреда: 26,16/26,20 UAH/USD, евро – 30,62/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB. К полудню на местном рынке относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.
После обеда на местном рынке наблюдалось сохранение нарастания активности покупателей, заставляя запорожских дилеров сообразно поднимать действующие цены.
Своевременными ценовыми ревизиями удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты выросли, заслужив «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:51
Дата: 27 июня 2018 г. на 10.43
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,203/26,25 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания мелкооптового спроса без «приноса».
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:36
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда в котировках пары доллар-гривня за счет роста оферов на фоне стабильности цен остальных валют: 26,20/26,28 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. К полудню на местном рынке утреннее преобладание розничного клиентского спроса сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:04
Дата: 27 июня 2018 г.
17.02 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,20/26,28 UAH/USD (с утра - 26,20/26,25 UAH/USD, к полудню – 26,20/26,28 UAH/USDD)
€ – 30,60/30,76 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,80 UAH/EUR)
RUB – 0,411/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания мелкооптового спроса без «приноса».
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда в котировках пары доллар-гривня за счет роста оферов на фоне стабильности цен остальных валют: 26,20/26,28 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. К полудню на местном рынке утреннее преобладание розничного клиентского спроса сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле.
После обеда на местном рынке появились клиентские предложения валюты, которые немного оживили и выровняли рынок в итоговый баланс спрос/предложение.
Однако полуденная пауза в торговле дала о себе знать: обороты среды понесли потери, заслужив «тройку с плюсом», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:21
Дата: 23 июля 2018 г. на 10.17
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,45/26,55 UAH/USD
€ 30,85/31,10 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения для розничных партий валюты.
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