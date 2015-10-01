Курси валют у Запоріжжі

Додано: Вів 24 лип, 2018 16:44

Дата: 24 июля 2018 г.



17.25 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,68/26,75 UAH/USD (с утра - 26,60/26,70 UAH/USD, к полудню – 26,70/26,80 UAH/USDD)

€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,20 UAH/EUR, к полудню - 31,00/31,40 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях жесткого преобладания спроса на оптовые партии «зелени» на фоне близкого к панике состояния местного рынка.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение доминирования спроса на СКВ без клиентского предложения доллара.



По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о cохранении восходящего тренда в паре доллар-гривня, благодаря доминированию спроса на СК, На этом фоне цены доллара и евро выросли: 26,70/26,80 UAH/USD, евро – 31,00/31,40 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



После обеда на местном рынке не без участия стабилизации на рынке «зеленого» безнала появились клиентские предложения СКВ, выровнявшие спрос и предложение в паре доллар-гривня, способствую некоторому снижению действующих цен и сужению спреда.



По итогам дня на рынке города сформировалось равновесие покупок и продаж, благодаря которому немного повысились обороты, заслужив «тройку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии.