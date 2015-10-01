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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:51
Дата: 25 июля 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,73/26,85 UAH/USD
€ 31,10/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
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дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65225
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3978 раз.
- Подякували: 7381 раз.
-
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