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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:51

Дата: 25 июля 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,73/26,85 UAH/USD
€ 31,10/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:25

Дата: 25 июля 2018 г. 17.17

рынок Запорожья, опт:

$ - 26,75/26,85 UAH/USD (с утра - 26,73/26,85 UAH/USD, к полудню – 26,75/26,85 UAH/USDD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,422 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное появление двусторонних оптовых сделок в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.

После обеда на местном рынке ситуация не претерпела изменений – на фоне стабильных цен в паре доллар-гривня наблюдалась равновесная торговля.

Полагаю, дилеры воздерживались от снижения действующих цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».

По итогам дня запорожские валютчики поставили оценку «три с плюсом», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:50

Дата: 26 июля 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,75/26,80 UAH/USD
€ 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия мелкооптовых сделок в паре доллар-гривня.
дядя Caша
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