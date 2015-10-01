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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:51
Дата: 25 июля 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,73/26,85 UAH/USD
€ 31,10/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:25
Дата: 25 июля 2018 г. 17.17
рынок Запорожья, опт:
$ - 26,75/26,85 UAH/USD (с утра - 26,73/26,85 UAH/USD, к полудню – 26,75/26,85 UAH/USDD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,422 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное появление двусторонних оптовых сделок в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
После обеда на местном рынке ситуация не претерпела изменений – на фоне стабильных цен в паре доллар-гривня наблюдалась равновесная торговля.
Полагаю, дилеры воздерживались от снижения действующих цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».
По итогам дня запорожские валютчики поставили оценку «три с плюсом», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:50
Дата: 26 июля 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,75/26,80 UAH/USD
€ 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия мелкооптовых сделок в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:19
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда действующих цен за счет повышения менее значимых оферов по доллару и евро: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31210/31,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня мелкооптовыми партиями валюты.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 16:27
Дата: 26 июля 2018 г. 17.17
рынок Запорожья, опт:
$ - 26,85/27,00 UAH/USD (с утра - 26,75/26,80 UAH/USD, к полудню – 26,75/26,85 UAH/USD)
€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)
RUB – 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,423 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия мелкооптовых сделок в паре доллар-гривня.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение настроения на старте сессии, причем равновесие покупок и продаж приходилось поддерживать некоторым повышением цен.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда действующих цен за счет повышения менее значимых оферов по доллару и евро: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31210/31,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня мелкооптовыми партиями валюты.
После обеда на местном рынке ситуация попала под влияние низколиквидного «зеленого» ралли на межбанке, и динамичный рост курса безналичного доллара вызвал перебои с клиентским «приносом». Это заставило валютчиков Запорожья в спешном порядке поднимать действующие цены. Особого успеха это мероприятие не имело – по итогам дня сохранилось «техническое» (из-за падения клиентских оферов) преобладание спроса, а обороты, заслужив «тройку с минусом», заметно ухудшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:59
Дата: 27 июля 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,95/27,10 UAH/USD
€ 31,30/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,428 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания розничного «приноса».
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