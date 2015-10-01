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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:51
Дата: 25 июля 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,73/26,85 UAH/USD
€ 31,10/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:25
Дата: 25 июля 2018 г. 17.17
рынок Запорожья, опт:
$ - 26,75/26,85 UAH/USD (с утра - 26,73/26,85 UAH/USD, к полудню – 26,75/26,85 UAH/USDD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,422 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное появление двусторонних оптовых сделок в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
После обеда на местном рынке ситуация не претерпела изменений – на фоне стабильных цен в паре доллар-гривня наблюдалась равновесная торговля.
Полагаю, дилеры воздерживались от снижения действующих цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».
По итогам дня запорожские валютчики поставили оценку «три с плюсом», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:50
Дата: 26 июля 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,75/26,80 UAH/USD
€ 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия мелкооптовых сделок в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:19
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда действующих цен за счет повышения менее значимых оферов по доллару и евро: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31210/31,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня мелкооптовыми партиями валюты.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 16:27
Дата: 26 июля 2018 г. 17.17
рынок Запорожья, опт:
$ - 26,85/27,00 UAH/USD (с утра - 26,75/26,80 UAH/USD, к полудню – 26,75/26,85 UAH/USD)
€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)
RUB – 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,423 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия мелкооптовых сделок в паре доллар-гривня.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение настроения на старте сессии, причем равновесие покупок и продаж приходилось поддерживать некоторым повышением цен.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда действующих цен за счет повышения менее значимых оферов по доллару и евро: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31210/31,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня мелкооптовыми партиями валюты.
После обеда на местном рынке ситуация попала под влияние низколиквидного «зеленого» ралли на межбанке, и динамичный рост курса безналичного доллара вызвал перебои с клиентским «приносом». Это заставило валютчиков Запорожья в спешном порядке поднимать действующие цены. Особого успеха это мероприятие не имело – по итогам дня сохранилось «техническое» (из-за падения клиентских оферов) преобладание спроса, а обороты, заслужив «тройку с минусом», заметно ухудшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:59
Дата: 27 июля 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,95/27,10 UAH/USD
€ 31,30/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,428 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания розничного «приноса».
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:36
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении действующих цен из-за сохранения преобладания розничного клиентского «приноса»: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,30/31,70 UAH/EUR, рубль 0,421/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась низкими оборотами реальных сделок.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:35
Дата: 27 июля 2018 г. 16.28
рынок Запорожья, опт:
$ - 26,95/27,10 UAH/USD (с утра - 26,95/27,10 UAH/USD, к полудню – 26,90/27,05 UAH/USD)
€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)
RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания розничного «приноса».
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение доминирования клиентских оферов мелких партий СКВ.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении действующих цен из-за сохранения преобладания розничного клиентского «приноса»: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,30/31,70 UAH/EUR, рубль 0,421/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась низкими оборотами реальных сделок.
После обеда на местном рынке появились покупки доллара клиентами, не желавшими проводить выходные вне СКВ. Это приподняло цены закрытия до стартовых уровней, одновременно выровняв рынок Запорожья в баланс спроса и предложения.
Последнее, однако, не реанимировало обороты, оставшиеся на уровне предыдущей сессии, заслужив «тройку с минусом».
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