Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:38
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении без изменений цен открытия (26,90/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась традиционной полуденной паузой, сменившей дополуденное доминирование мелкооптового «приноса».
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