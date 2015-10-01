Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:38
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении без изменений цен открытия (26,90/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась традиционной полуденной паузой, сменившей дополуденное доминирование мелкооптового «приноса».
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:21
Дата: 30 июля 2018 г. 17.20
рынок Запорожья, опт:
$ - 26,92/27,00 UAH/USD (с утра - 26,90/27,00 UAH/USD, к полудню – 26,90/27,00 UAH/USD)
€ – 31,35/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,60 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,60 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания мелкооптового клиентского «приноса».
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали затухание торговой активности.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении без изменений цен открытия (26,90/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась традиционной «полуденной паузой» в работе, сменившей дополуденное доминирование мелкооптового «приноса».
После обеда на местном рынке появились покупки доллара клиентами, которые развернули рынок в сторону доминирования спроса.
Этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:58
Дата: 31 июля 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,95/27,05 UAH/USD
€ 31,45/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:38
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:21
Дата: 31 июля 2018 г. 17.20
рынок Запорожья, опт:
$ - 27,00/27,08 UAH/USD (с утра - 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню – 27,00/27,10 UAH/USD)
€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,426/0,431 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,425/0,431 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали появление покупок доллара, которое, перекосив рынок в сторону спроса, дало старт росту цен.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.
После обеда на местном рынке появились продажи доллара клиентами, которые начали выравнивать спрос и предложение.
К закрытию торгов окончательно сбалансировать биды и офера в паре доллар-гривня запорожцам не удалось – здесь сохранилось незначительное преобладание спроса.
Как и накануне, этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:43
Дата: 01 августа 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,05/27,15 UAH/USD
€ 31,50/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,426/0,432 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях доминирования оптового спроса на доллар.
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