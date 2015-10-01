Курси валют у Запоріжжі

Додано: Сер 01 сер, 2018 16:28

Дата: 01 августа я 2018 г. 17.25



рынок Запорожья, опт:



$ - 27,08/27,13 UAH/USD (с утра - 27,05/27,15 UAH/USD, к полудню – 27,07/27,15 UAH/USD)

€ – 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,70 UAH/EUR)

RUB – 0,426/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,426/0,432 UAH/RUB, к полудню 0,426/0,431 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях доминирования оптового спроса на доллар.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали появление продаж доллара, которое стало следствием незначительного роста более значимых бидов.



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен в более значимых бидах пары доллар=гривня: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,426/0,421 UAH/RUB. Вовремя повышенные биды наличного доллара выровняли местный рынок в баланс спроса и предложение. Но пока текущая ликвидность оставляет желать лучшего.



После обеда на местном рынке снова активизировались покупатели, стараниями которых рынок «перекосило» в сторону спроса.



Как и накануне, этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.