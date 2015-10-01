Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:38
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении без изменений цен открытия (26,90/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась традиционной полуденной паузой, сменившей дополуденное доминирование мелкооптового «приноса».
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:21
Дата: 30 июля 2018 г. 17.20
рынок Запорожья, опт:
$ - 26,92/27,00 UAH/USD (с утра - 26,90/27,00 UAH/USD, к полудню – 26,90/27,00 UAH/USD)
€ – 31,35/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,60 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,60 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания мелкооптового клиентского «приноса».
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали затухание торговой активности.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении без изменений цен открытия (26,90/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась традиционной «полуденной паузой» в работе, сменившей дополуденное доминирование мелкооптового «приноса».
После обеда на местном рынке появились покупки доллара клиентами, которые развернули рынок в сторону доминирования спроса.
Этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:58
Дата: 31 июля 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,95/27,05 UAH/USD
€ 31,45/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:38
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:21
Дата: 31 июля 2018 г. 17.20
рынок Запорожья, опт:
$ - 27,00/27,08 UAH/USD (с утра - 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню – 27,00/27,10 UAH/USD)
€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,426/0,431 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,425/0,431 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали появление покупок доллара, которое, перекосив рынок в сторону спроса, дало старт росту цен.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на появившемся клиентском спросе, сменившем утреннюю тишину: 27,00/27,10 UAH/USD, евро – 31,45/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,421 UAH/RUB.
После обеда на местном рынке появились продажи доллара клиентами, которые начали выравнивать спрос и предложение.
К закрытию торгов окончательно сбалансировать биды и офера в паре доллар-гривня запорожцам не удалось – здесь сохранилось незначительное преобладание спроса.
Как и накануне, этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:43
Дата: 01 августа 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,05/27,15 UAH/USD
€ 31,50/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,426/0,432 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях доминирования оптового спроса на доллар.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:16
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен в более значимых бидах пары доллар=гривня: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,426/0,421 UAH/RUB. Вовремя повышенные биды наличного доллара выровняли местный рынок в баланс спроса и предложение. Но пока текущая ликвидность оставляет желать лучшего.
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:28
Дата: 01 августа я 2018 г. 17.25
рынок Запорожья, опт:
$ - 27,08/27,13 UAH/USD (с утра - 27,05/27,15 UAH/USD, к полудню – 27,07/27,15 UAH/USD)
€ – 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,426/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,426/0,432 UAH/RUB, к полудню 0,426/0,431 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях доминирования оптового спроса на доллар.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали появление продаж доллара, которое стало следствием незначительного роста более значимых бидов.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен в более значимых бидах пары доллар=гривня: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,426/0,421 UAH/RUB. Вовремя повышенные биды наличного доллара выровняли местный рынок в баланс спроса и предложение. Но пока текущая ликвидность оставляет желать лучшего.
После обеда на местном рынке снова активизировались покупатели, стараниями которых рынок «перекосило» в сторону спроса.
Как и накануне, этот перекос не лучшим образом отразился на итоговой ликвидности, заслужившей «тройку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:46
Дата: 02 августа 2018 г. на 10.42
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,15/27,25 UAH/USD
€ 31,55/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,431 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса», текущая ликвидность «на уровне плинтуса».
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:11
По состоянию на 13.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен до 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения.
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