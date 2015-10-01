Курси валют у Запоріжжі

Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:30

Дата: 28 сентября 2018 г. 16.28



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,05/28,15 UAH/USD (с утра - 28,15/28,22 UAH/USD, к полудню – 28,12/28,20 UAH/USD)

€ – 32,70/32,90 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,00 UAH/EUR, к полудню – 32,80/32,95 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,428 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

жесткого преобладания клиентского оптового спроса на доллар.



В период до полудня на рынке города наблюдалось затухание торговой активности, которое мы связываем с оскудением гривневых резервов у потенциальных покупателей СКВ.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении действующих цен на доллар: 28,12/28,20 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. На указанное время здесь возникла пауза в торговле, сменившая доминирование спроса. «Неформалы» Запорожья расчитывают на появление клиентского «приноса» после обеда.



После обеда дилеры рынка Запорожья возобновили торговлю, которая сопровождалась сменой настроения и началом доминирования клиентских оферов. Клиенты, рассчитывавшие на курсовой отскок «американца», его не дождались и были вынуждены продавать доллар по «рыночной цене», которая к тому времени упала.



Активность «приноса» оказалась настолько высока, что сформировала итоговый «перекос» местного рынка в сторону оферов. Этот дисбаланс не повредил обороты, хотя и не дал возможность им вырасти - ликвидность, заслужив «тройку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.

