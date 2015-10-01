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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 15:39

Дата: 27 сентября 2018 г. 16.34

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,13/28,25 UAH/USD (с утра - 28,10/28,25 UAH/USD, к полудню – 28,12/28,25 UAH/USD)
€ – 32,90/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,85/33,10 UAH/EUR, к полудню – 32,90/33,10 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,426 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
жесткого преобладания клиентского оптового спроса на доллар.

В период до полудня на рынке города наблюдалось затухание торговой активности, которое мы связываем с оскудением гривневых резервов у потенциальных покупателей СКВ.

По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен на доллар: 28,12/28,25 UAH/USD, евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь «техническая пауза» в торговле, сменившая доминирование спроса. «У клиентов закончилась гривня», - пояснили тайм-аут запорожцы.

После обеда дилеры рынка Запорожья возобновили торговлю, которая сопровождалась равновесием покупок и продаж. Подобному настроению. Способствовала «заморозка» оферов и сохранение восходящего настроения позиции «спрос».

По итогам сессии на рынке Запорожья установился баланс спроса и предложения, который в значительной степени способствовали некоторому прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «тройку с плюсом» и немного повысившей показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:55

Дата: 28 сентября 2018 г. на 10.53

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,15/28,22 UAH/USD
€ 32,80/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,4220/0,428 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
жесткого преобладания клиентского оптового спроса на доллар.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 11:13

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении действующих цен на доллар: 28,12/28,20 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. На указанное время здесь возникла пауза в торговле, сменившая доминирование спроса. «Неформалы» Запорожья расчитывают на появление клиентского "приноса" после обеда.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:30

Дата: 28 сентября 2018 г. 16.28

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,05/28,15 UAH/USD (с утра - 28,15/28,22 UAH/USD, к полудню – 28,12/28,20 UAH/USD)
€ – 32,70/32,90 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,00 UAH/EUR, к полудню – 32,80/32,95 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,428 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
жесткого преобладания клиентского оптового спроса на доллар.

В период до полудня на рынке города наблюдалось затухание торговой активности, которое мы связываем с оскудением гривневых резервов у потенциальных покупателей СКВ.

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении действующих цен на доллар: 28,12/28,20 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. На указанное время здесь возникла пауза в торговле, сменившая доминирование спроса. «Неформалы» Запорожья расчитывают на появление клиентского «приноса» после обеда.

После обеда дилеры рынка Запорожья возобновили торговлю, которая сопровождалась сменой настроения и началом доминирования клиентских оферов. Клиенты, рассчитывавшие на курсовой отскок «американца», его не дождались и были вынуждены продавать доллар по «рыночной цене», которая к тому времени упала.

Активность «приноса» оказалась настолько высока, что сформировала итоговый «перекос» местного рынка в сторону оферов. Этот дисбаланс не повредил обороты, хотя и не дал возможность им вырасти - ликвидность, заслужив «тройку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 09:43

Дата: 01 октября 2018 г. на 10.41

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,05/28,12 UAH/USD
€ 32,60/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
жесткого преобладания клиентского оптового приноса доллара. Клиентские покупки отсутствуют.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:31

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившемся тренде на выравнивание спроса и предложения на фоне стабильных цен: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,421/0,425 UAH/RUB. На указанное время здесь все ще сохранилось небольшое преобладание «приноса», которое постепенно компенсируется покупками.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:35

Дата: 02 октября 2018 г. на 10.32

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,05/28,14 UAH/USD
€ 32,50/32,80 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского розничного «приноса» доллара. Оптовики «воздерживаются» от продаж, ожидая более высоких цен.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:22

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского «приноса» в розничных объемах.
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