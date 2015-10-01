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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:15

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского спроса, интенсивность которого заметно упала на фоне отсутствия сколь-нибудь значимого клиентского
«приноса».
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:34

Дата: 03 октября 2018 г. 16.31

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,12/28,18 UAH/USD (с утра - 28,15/28,25 UAH/USD, к полудню – 28,14/28,25 UAH/USD)
€ – 32,55/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,90 UAH/EUR, к полудню – 32,65/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,424/0,428 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского спроса на оптовые партии доллара. Со слов запорожцев, «клиент напуган ростом межбанка».

В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского спроса на доллар, однако агрессивность его снижалась.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского спроса, интенсивность которого заметно упала на фоне отсутствия сколь-нибудь значимого клиентского
«приноса».

После обеда на рынок Запорожья вернулся оптовый продавец валюты, «принос» которого выровнял рынок в относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании оферов.

Этот символический «перекос» не смог помещать прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожцев «четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:46

Дата: 04 октября 2018 г. на 10.38

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,10/28,18 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского приноса в оптовых партиях доллара. Со слов запорожцев, «клиент остался без гривни и понес валюту».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.
дядя Caша
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