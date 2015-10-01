RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:15

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского спроса, интенсивность которого заметно упала на фоне отсутствия сколь-нибудь значимого клиентского
«приноса».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67471
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:34

Дата: 03 октября 2018 г. 16.31

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,12/28,18 UAH/USD (с утра - 28,15/28,25 UAH/USD, к полудню – 28,14/28,25 UAH/USD)
€ – 32,55/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,90 UAH/EUR, к полудню – 32,65/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,424/0,428 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского спроса на оптовые партии доллара. Со слов запорожцев, «клиент напуган ростом межбанка».

В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского спроса на доллар, однако агрессивность его снижалась.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского спроса, интенсивность которого заметно упала на фоне отсутствия сколь-нибудь значимого клиентского
«приноса».

После обеда на рынок Запорожья вернулся оптовый продавец валюты, «принос» которого выровнял рынок в относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании оферов.

Этот символический «перекос» не смог помещать прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожцев «четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67471
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:46

Дата: 04 октября 2018 г. на 10.38

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,10/28,18 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского приноса в оптовых партиях доллара. Со слов запорожцев, «клиент остался без гривни и понес валюту».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67471
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67471
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:27

Дата: 04 октября 2018 г. 16.26

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,08/28,16 UAH/USD (с утра - 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню – 28,10/28,15 UAH/USD)
€ – 32,40/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского приноса в оптовых партиях доллара. Со слов запорожцев, «клиент остался без гривни и понес валюту».

В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского предложения СКВ, склоняя запорожцев к коррекции тамошних цен.

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.

После обеда на рынке Запорожья сохранился нисходящий ценовой тренд, отвечая на интенсивный клиентский «принос». Несмотря на коррекцию курсов, дилерам Запорожья так и не удалось к закрытию торгов выровнять местный рынок в равновесие покупок и продаж.

Итоговый «перекос» в сторону клиентского предложения, а также заметная курсовая динамика, которая «не нравится» клиентам, стали главными причинами регресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от запорожцев «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67471
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:35

Дата: 05 октября 2018 г. на 10.34

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,07/28,13 UAH/USD
€ 32,40/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского приноса оптовых партий доллара. Со слов запорожцев, у них обострение гривнедефицита.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67471
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:09

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах, символически «разбавленное» единичными покупками.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67471
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7789 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 204205206207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 272, 273, 274
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2732 188190
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 11:22
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 228, 229, 230
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2294 160887
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 11:11
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 210, 211, 212
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2115 147913
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 11:08
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.