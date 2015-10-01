Курси валют у Запоріжжі

Додано: Чет 04 жов, 2018 15:27

Дата: 04 октября 2018 г. 16.26



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,08/28,16 UAH/USD (с утра - 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню – 28,10/28,15 UAH/USD)

€ – 32,40/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,60 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,425 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания клиентского приноса в оптовых партиях доллара. Со слов запорожцев, «клиент остался без гривни и понес валюту».



В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского предложения СКВ, склоняя запорожцев к коррекции тамошних цен.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.



После обеда на рынке Запорожья сохранился нисходящий ценовой тренд, отвечая на интенсивный клиентский «принос». Несмотря на коррекцию курсов, дилерам Запорожья так и не удалось к закрытию торгов выровнять местный рынок в равновесие покупок и продаж.



Итоговый «перекос» в сторону клиентского предложения, а также заметная курсовая динамика, которая «не нравится» клиентам, стали главными причинами регресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от запорожцев «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.