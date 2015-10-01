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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:15
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского спроса, интенсивность которого заметно упала на фоне отсутствия сколь-нибудь значимого клиентского
«приноса».
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Додано: Сер 03 жов, 2018 15:34
Дата: 03 октября 2018 г. 16.31
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,12/28,18 UAH/USD (с утра - 28,15/28,25 UAH/USD, к полудню – 28,14/28,25 UAH/USD)
€ – 32,55/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,90 UAH/EUR, к полудню – 32,65/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,424/0,428 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского спроса на оптовые партии доллара. Со слов запорожцев, «клиент напуган ростом межбанка».
В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского спроса на доллар, однако агрессивность его снижалась.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского спроса, интенсивность которого заметно упала на фоне отсутствия сколь-нибудь значимого клиентского
«приноса».
После обеда на рынок Запорожья вернулся оптовый продавец валюты, «принос» которого выровнял рынок в относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании оферов.
Этот символический «перекос» не смог помещать прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожцев «четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:46
Дата: 04 октября 2018 г. на 10.38
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,10/28,18 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского приноса в оптовых партиях доллара. Со слов запорожцев, «клиент остался без гривни и понес валюту».
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:31
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:27
Дата: 04 октября 2018 г. 16.26
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,08/28,16 UAH/USD (с утра - 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню – 28,10/28,15 UAH/USD)
€ – 32,40/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,60 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,425 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского приноса в оптовых партиях доллара. Со слов запорожцев, «клиент остался без гривни и понес валюту».
В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского предложения СКВ, склоняя запорожцев к коррекции тамошних цен.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих по оферам до уровнях 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах.
После обеда на рынке Запорожья сохранился нисходящий ценовой тренд, отвечая на интенсивный клиентский «принос». Несмотря на коррекцию курсов, дилерам Запорожья так и не удалось к закрытию торгов выровнять местный рынок в равновесие покупок и продаж.
Итоговый «перекос» в сторону клиентского предложения, а также заметная курсовая динамика, которая «не нравится» клиентам, стали главными причинами регресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от запорожцев «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:35
Дата: 05 октября 2018 г. на 10.34
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,07/28,13 UAH/USD
€ 32,40/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского приноса оптовых партий доллара. Со слов запорожцев, у них обострение гривнедефицита.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:09
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах, символически «разбавленное» единичными покупками.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:25
Дата: 05 октября 2018 г. 16.23
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,12 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского приноса оптовых партий доллара. Со слов запорожцев, у них обострение гривнедефицита.
В период до полудня на рынке города сохранялось преобладание клиентского предложения СКВ, склоняя запорожцев к коррекции тамошних цен. При этом постепенно начали появляться единичные покупки СКВ.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского приноса в оптовых количествах, символически «разбавленное» единичными покупками.
После обеда на рынке Запорожья активность покупателей выросла, в конечном счете выровняв местный рынок в баланс спрос/предложение.
Последнее к закрытию немного приподняло действующие цены, а также обеспечило прогресс на участке ликвидности.
Обороты, заслужив от запорожцев «четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:51
Дата: 08 октября 2018 г. на 10.50
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,07/28,13 UAH/USD
€ 32,405/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
мелкооптового (до $3 тыс.)равновесие спроса и предложения доллара.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:20
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.
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дядя Caша
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