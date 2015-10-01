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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:32
Дата: 08 октября 2018 г. 16.30
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,07/28,13 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,45/32,65 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,419 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
мелкооптового (до $3 тыс.)равновесие спроса и предложения доллара.
В период до полудня на рынке города сохранялось равновесие покупок и продаж мелкооптовых партий СКВ, не требующее ценовых ревизий.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.
После обеда на рынке Запорожья ликвидность равновесных сделок не выросла, что стало основной причиной некоторого снижения оборотов, несмотря на сохраняющееся в течение дня баланса спроса и предложения.
Заслужив от местных валютчиков «тройку», ликвидность немного ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:05
На старте торгов 09 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
Дата: 09 октября 2018 г. на 10.30
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,08/28,15 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,424 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
Преобладания оптового (до $10 тыс.) клиентского спроса на фоне роста курса «американца» на межбанке.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:20
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда утренних цен до уровня 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,461 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового спроса сменилось доминированием предложения оптовых количеств доллара.
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