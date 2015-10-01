Курси валют у Запоріжжі

Додано: Пон 08 жов, 2018 15:32

Дата: 08 октября 2018 г. 16.30



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,07/28,13 UAH/USD)

€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,45/32,65 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,419 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

мелкооптового (до $3 тыс.)равновесие спроса и предложения доллара.



В период до полудня на рынке города сохранялось равновесие покупок и продаж мелкооптовых партий СКВ, не требующее ценовых ревизий.



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.



После обеда на рынке Запорожья ликвидность равновесных сделок не выросла, что стало основной причиной некоторого снижения оборотов, несмотря на сохраняющееся в течение дня баланса спроса и предложения.

Заслужив от местных валютчиков «тройку», ликвидность немного ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.