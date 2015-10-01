RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:32

Дата: 08 октября 2018 г. 16.30

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,07/28,13 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,45/32,65 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,419 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
мелкооптового (до $3 тыс.)равновесие спроса и предложения доллара.

В период до полудня на рынке города сохранялось равновесие покупок и продаж мелкооптовых партий СКВ, не требующее ценовых ревизий.

По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.

После обеда на рынке Запорожья ликвидность равновесных сделок не выросла, что стало основной причиной некоторого снижения оборотов, несмотря на сохраняющееся в течение дня баланса спроса и предложения.
Заслужив от местных валютчиков «тройку», ликвидность немного ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67591
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 7800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:05

На старте торгов 09 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

Дата: 09 октября 2018 г. на 10.30

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,08/28,15 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,424 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
Преобладания оптового (до $10 тыс.) клиентского спроса на фоне роста курса «американца» на межбанке.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67591
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 7800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:20

По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда утренних цен до уровня 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,461 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового спроса сменилось доминированием предложения оптовых количеств доллара.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67591
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 7800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:50

Дата: 09 октября 2018 г. 16.48

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,08/28,13 UAH/USD (с утра - 28,08/28,15 UAH/USD, к полудню – 28,08/28,13 UAH/USD)
€ – 32,30/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,424 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,421 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $10 тыс.) клиентского спроса на фоне роста курса «американца» на межбанке.

В период до полудня на рынке города наметилась динамичная смена настроения: клиентские биды не без участия коррекции «американца» на межбанке , вытеснялись оферами доллара.

По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда утренних цен до уровня 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,461 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового спроса сменилось доминированием предложения оптовых количеств доллара.

После обеда на рынке Запорожья снова вернулся клиентский спрос, выровнявший покупки и продажи «в первом приближении». Однако, запорожцы уточнили, что покупок в паре доллар было чуть-чуть больше. Этот «нюанс» удержал местных дилеров от дальнейшего снижение долларовых цен с полуденного уровня,

Заслужив от местных валютчиков «тройку», ликвидность повторила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67591
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 7800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:32

Дата: 10 октября 2018 г. на 10.30

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,05/28,11 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,423 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса», оптовые сделки пока отсутствуют.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67591
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 7800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:09

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось равновесием покупок и продаж тех же розничных количеств доллара.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67591
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4272 раз.
Подякували: 7800 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 205206207208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 273, 274, 275
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2745 189098
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 11:09
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 211, 212, 213
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2123 148504
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 11:03
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 229, 230, 231
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2307 161639
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 10:56
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62059)
10.10.2018 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.