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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:35

Дата: 12 октября 2018 г. на 10.29

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,95/28,03 UAH/USD
€ 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.
дядя Caша
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