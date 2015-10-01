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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:35
Дата: 12 октября 2018 г. на 10.29
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,95/28,03 UAH/USD
€ 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37
По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.
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дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67677
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4283 раз.
- Подякували: 7804 раз.
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