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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:35
Дата: 12 октября 2018 г. на 10.29
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,95/28,03 UAH/USD
€ 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37
По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:27
Дата: 12 октября 2018 г. 16.11
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,00/28,10 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,03 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню – 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,421 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.
В период до полудня на рынке города не были отмечены перемены в настроениях и в характере торгов, здесь по-прежнему доминировали розничные клиентские офера СКВ.
По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.
После обеда на рынке Запорожья снова вернулись клиентские покупки доллара клиентами, которые не хотели на длинных выходных оставаться вне более твердой, чем гривня валюты.
Эти послеобеденные покупки подняли цену «американца» и перекосили рынок Запорожья в направлении спроса.
Последнее обстоятельство сыграло свою роль в итоговой ликвидности, которая, как и накануне, осталась на «посредственном» уровне, заслужив «троечку».
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дядя Caша
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- Подякували: 7805 раз.
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