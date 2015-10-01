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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:35

Дата: 12 октября 2018 г. на 10.29

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,95/28,03 UAH/USD
€ 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:27

Дата: 12 октября 2018 г. 16.11

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,00/28,10 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,03 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню – 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,421 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.

В период до полудня на рынке города не были отмечены перемены в настроениях и в характере торгов, здесь по-прежнему доминировали розничные клиентские офера СКВ.

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.

После обеда на рынке Запорожья снова вернулись клиентские покупки доллара клиентами, которые не хотели на длинных выходных оставаться вне более твердой, чем гривня валюты.

Эти послеобеденные покупки подняли цену «американца» и перекосили рынок Запорожья в направлении спроса.

Последнее обстоятельство сыграло свою роль в итоговой ликвидности, которая, как и накануне, осталась на «посредственном» уровне, заслужив «троечку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26

Дата: 16 октября 2018 г. на 10.23

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,03/28,10 UAH/USD
€ 32,40/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует. Серьезные клиенты «интересуются долларом», но на рынок пока с покупками не выходят.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:36

По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда в паре доллар-гривня до уровня: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь установилось относительное равновесие спроса и предложения на фоне некоторого преобладания оферов.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:46

Дата: 16 октября 2018 г. 16.42

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,04/28,10 UAH/USD (с утра - 28,03/28,10 UAH/USD, к полудню – 28,03/28,08 UAH/USD)
€ – 32,40/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,55 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,426 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует. Серьезные клиенты «интересуются долларом», но на рынок пока с покупками не выходят.

В период до полудня на рынке города постепенно начали появляться клиентские покупки СКВ на фоне роста объемов сделок.

По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда в паре доллар-гривня до уровня: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь установилось относительное равновесие спроса и предложения на фоне некоторого преобладания оферов.

После обеда на рынке Запорожья сохранилось относительное равновесие покупок и продаж «американца», причем объемы сделок заметно выросли. По итогам дня, на фоне достаточно сбалансированного рынка при некотором преобладании клиентского предложения доллара, обороты выросли, заслужив от дилеров Запорожья «твердую четверку», заметно улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:44

Дата: 17 октября 2018 г. на 10.40

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,08 UAH/USD
€ 32,38/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания оптового ($10,0-20,0 тыс.) клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:16

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о появлении клиентских покупок, которые разнообразили доминировавший с открытия клиентский «принос». Это преобладание на моменте сохранилось, но рынок стал более равновесным и сопровождался ценами: 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:54

Дата: 18 октября 2018 г. на 10.44

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,02/28,08 UAH/USD
€ 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
Сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
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