Курси валют у Запоріжжі

Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:27

Дата: 12 октября 2018 г. 16.11



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,00/28,10 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,03 UAH/USD)

€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню – 32,35/32,55 UAH/EUR)

RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,421 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.



В период до полудня на рынке города не были отмечены перемены в настроениях и в характере торгов, здесь по-прежнему доминировали розничные клиентские офера СКВ.



По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.



После обеда на рынке Запорожья снова вернулись клиентские покупки доллара клиентами, которые не хотели на длинных выходных оставаться вне более твердой, чем гривня валюты.



Эти послеобеденные покупки подняли цену «американца» и перекосили рынок Запорожья в направлении спроса.



Последнее обстоятельство сыграло свою роль в итоговой ликвидности, которая, как и накануне, осталась на «посредственном» уровне, заслужив «троечку».