Курси валют у Запоріжжі

Дата: 18 октября 2018 г. 16.46
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,425 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
В период до полудня на рынке города цены начали расти в соответствии с «зеленым» ралли на межбанке и настроениями клиентов.
По состоянию на 12.39 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли незначительными партиями валюты на фоне выросших к отметке цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,421/0,425 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья клиентские покупки валюты стали более агрессивными, обеспечив итоговый незначительный «перекос» местного рынка в сторону спроса.
Этот незначительный дисбаланс в условиях относительного равновесия покупок и продаж не повредил итоговую ликвидность, которая, как и накануне, застужила «твердую четверку».