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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:48

Дата: 18 октября 2018 г. 16.46

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города цены начали расти в соответствии с «зеленым» ралли на межбанке и настроениями клиентов.

По состоянию на 12.39 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли незначительными партиями валюты на фоне выросших к отметке цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,421/0,425 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья клиентские покупки валюты стали более агрессивными, обеспечив итоговый незначительный «перекос» местного рынка в сторону спроса.
Этот незначительный дисбаланс в условиях относительного равновесия покупок и продаж не повредил итоговую ликвидность, которая, как и накануне, застужила «твердую четверку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:36

Дата: 19 октября 2018 г. на 10.34

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,08/28,15 UAH/USD
€ 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману. Со слов запорожцев, потенциальных продавцов СКВ заметно больше.
дядя Caша
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  #<1 ... 207208209210
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