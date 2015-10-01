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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:48

Дата: 18 октября 2018 г. 16.46

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города цены начали расти в соответствии с «зеленым» ралли на межбанке и настроениями клиентов.

По состоянию на 12.39 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли незначительными партиями валюты на фоне выросших к отметке цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,421/0,425 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья клиентские покупки валюты стали более агрессивными, обеспечив итоговый незначительный «перекос» местного рынка в сторону спроса.
Этот незначительный дисбаланс в условиях относительного равновесия покупок и продаж не повредил итоговую ликвидность, которая, как и накануне, застужила «твердую четверку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:36

Дата: 19 октября 2018 г. на 10.34

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,08/28,15 UAH/USD
€ 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману. Со слов запорожцев, потенциальных продавцов СКВ заметно больше.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:14

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении прогнозированного утром преобладания клиентского «приноса». Продавцы СКВ, не дождавшись пролонгации роста курса доллара, «понесли» доллар. На указанное время в городе действовали цены: 28,10/28,18 UAH/USD, евро – 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.
дядя Caша
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