Курси валют у Запоріжжі

Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:08

Дата: 19 октября 2018 г. 17.05



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,08/28,13 UAH/USD (с утра - 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)

€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)

RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,425 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману. Со слов запорожцев, потенциальных продавцов СКВ заметно больше.



В период до полудня на рынке города цены начали расти в соответствии с «зеленым» ралли на межбанке и настроениями клиентов. Однако, на фоне «бычьего» тренда клиентских оферов становилось все больше.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении прогнозированного утром преобладания клиентского «приноса». Продавцы СКВ, не дождавшись пролонгации роста курса доллара, «понесли» доллар. На указанное время в городе действовали цены: 28,10/28,18 UAH/USD, евро – 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья клиентские предложения валюты стали более агрессивными, обеспечив итоговый заметный «перекос» местного рынка в сторону «приноса».

Этот незначительный дисбаланс в условиях относительного равновесия покупок и продаж не повредил итоговую ликвидность, которая, как и накануне, заслужила «твердую четверку».