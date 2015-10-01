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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:48

Дата: 18 октября 2018 г. 16.46

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города цены начали расти в соответствии с «зеленым» ралли на межбанке и настроениями клиентов.

По состоянию на 12.39 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли незначительными партиями валюты на фоне выросших к отметке цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,421/0,425 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья клиентские покупки валюты стали более агрессивными, обеспечив итоговый незначительный «перекос» местного рынка в сторону спроса.
Этот незначительный дисбаланс в условиях относительного равновесия покупок и продаж не повредил итоговую ликвидность, которая, как и накануне, застужила «твердую четверку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:36

Дата: 19 октября 2018 г. на 10.34

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,08/28,15 UAH/USD
€ 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману. Со слов запорожцев, потенциальных продавцов СКВ заметно больше.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:14

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении прогнозированного утром преобладания клиентского «приноса». Продавцы СКВ, не дождавшись пролонгации роста курса доллара, «понесли» доллар. На указанное время в городе действовали цены: 28,10/28,18 UAH/USD, евро – 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:08

Дата: 19 октября 2018 г. 17.05

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,08/28,13 UAH/USD (с утра - 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману. Со слов запорожцев, потенциальных продавцов СКВ заметно больше.

В период до полудня на рынке города цены начали расти в соответствии с «зеленым» ралли на межбанке и настроениями клиентов. Однако, на фоне «бычьего» тренда клиентских оферов становилось все больше.

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении прогнозированного утром преобладания клиентского «приноса». Продавцы СКВ, не дождавшись пролонгации роста курса доллара, «понесли» доллар. На указанное время в городе действовали цены: 28,10/28,18 UAH/USD, евро – 32,25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья клиентские предложения валюты стали более агрессивными, обеспечив итоговый заметный «перекос» местного рынка в сторону «приноса».
Этот незначительный дисбаланс в условиях относительного равновесия покупок и продаж не повредил итоговую ликвидность, которая, как и накануне, заслужила «твердую четверку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:45

Дата: 22 октября 2018 г. на 10.42

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,05/28,13 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:20

По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия покупок и продаж розничных партий доллара на фоне действующих на моменте цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. Оптовые сделки отсутствуют.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:00

Дата: 22 октября 2018 г. 17.05

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,05/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,32/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,50 UAH/EUR, к полудню – 32,35/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,422/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,428 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману.

В период до полудня на рынке города цены оферов начали снижаться не без участия коррекции безналичного доллара на межбанке и соответствующих перемен в настроениях клиентов.

По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия покупок и продаж розничных партий доллара на фоне действующих на моменте цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. Оптовые сделки отсутствуют.

После обеда на рынке Запорожья ничего существенного не произошло: установившийся баланс спроса и предложения уже не требовал ценового вмешательства дилеров, которые с полудня уже не изменяли котировки в паре доллар-гривня.

Отсутствие оптовых объемов сделок стало главной причиной регресса на участке ликвидности, несмотря на сбалансированность местного рынка. Обороты, залужив от запорожских валютчиков «тройку», констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии
дядя Caша
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