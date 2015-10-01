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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:47
Дата: 24 октября 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,12/28,21 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:04
Дата: 24 октября 2018 г. 16.58
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра - 28,05/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)
€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.
В период до полудня на рынке города цены обеих позиций стали подниматься, реагируя на рост курса безналичного «американца». Наличный доллар в Запорожье акцентировал рост в более значимых бидах.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранился восходящий тренд в более значимых бидах наличной пары доллар-гривня. Подобным образом местные валютчики безуспешно пытались выровнять рынок.
По итогам среды на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского спроса, и этот «перекос» совместно с «бычьим» настроением в ценах, не позволили вырасти оборотам. Последние, заслужив «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:39
Дата: 25 октября 2018 г. на 10.34
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,25/28,30 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания спроса на мелкооптовые ($5,0-10,0 тыс.) партии доллара.
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дядя Caша
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