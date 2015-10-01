RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:47

Дата: 24 октября 2018 г. на 10.40

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,12/28,21 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68037
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 7845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36

По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68037
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 7845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:04

Дата: 24 октября 2018 г. 16.58

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра - 28,05/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)
€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.

В период до полудня на рынке города цены обеих позиций стали подниматься, реагируя на рост курса безналичного «американца». Наличный доллар в Запорожье акцентировал рост в более значимых бидах.

По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья сохранился восходящий тренд в более значимых бидах наличной пары доллар-гривня. Подобным образом местные валютчики безуспешно пытались выровнять рынок.

По итогам среды на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского спроса, и этот «перекос» совместно с «бычьим» настроением в ценах, не позволили вырасти оборотам. Последние, заслужив «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68037
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 7845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:39

Дата: 25 октября 2018 г. на 10.34

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,25/28,30 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания спроса на мелкооптовые ($5,0-10,0 тыс.) партии доллара.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68037
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 7845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:17

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня при некотором преобладании «приноса» на фоне текущих действующих цен: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,35/32,48 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68037
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 7845 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 277, 278, 279
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2786 190726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 11:17
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 214, 215, 216
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2153 149978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 11:10
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 233, 234, 235
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2348 163277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 10:53
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.