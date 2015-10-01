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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:47
Дата: 24 октября 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,12/28,21 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,428 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
Тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:36
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:04
Дата: 24 октября 2018 г. 16.58
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра - 28,05/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)
€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.
В период до полудня на рынке города цены обеих позиций стали подниматься, реагируя на рост курса безналичного «американца». Наличный доллар в Запорожье акцентировал рост в более значимых бидах.
По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранился восходящий тренд в более значимых бидах наличной пары доллар-гривня. Подобным образом местные валютчики безуспешно пытались выровнять рынок.
По итогам среды на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского спроса, и этот «перекос» совместно с «бычьим» настроением в ценах, не позволили вырасти оборотам. Последние, заслужив «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:39
Дата: 25 октября 2018 г. на 10.34
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,25/28,30 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания спроса на мелкооптовые ($5,0-10,0 тыс.) партии доллара.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 11:17
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня при некотором преобладании «приноса» на фоне текущих действующих цен: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,35/32,48 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:49
ата: 25 октября 2018 г. 16.43
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,25/28,30 UAH/USD (с утра - 28,35/28,30 UAH/USD, к полудню – 28,25/28,32 UAH/USD)
€ – 32,40/32,48 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,40 UAH/EUR, к полудню – 32,35/32,48 UAH/EUR)
RUB – 0,425/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,430 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания спроса на мелкооптовые ($5,0-10,0 тыс.) партии доллара.
В период до полудня на рынке города цены обеих позиций были подняты, отвечая на «бычий» тренд рынка безналичного доллара. Рост цен вызвал активизацию клиентского «приноса», которая сбалансировав рынок, даже обеспечила незначительный его «перекос» в сторону клиентских оферов.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня при некотором преобладании «приноса» на фоне текущих действующих цен: 28,25/28,32 UAH/USD, евро – 32,35/32,48 UAH/EUR, рубль 0,424/0,428 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилась относительная стабильность в паре доллар-гривня, сопровождаясь упадком торговой активности. Последнее, несмотря на итоговый баланс спроса и оферов, не дало оборотам вырасти. По итогам четверга запорожцы поставили «тройку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
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