Курси валют у Запоріжжі

Додано: Сер 24 жов, 2018 16:04

Дата: 24 октября 2018 г. 16.58



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра - 28,05/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)

€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,40 UAH/EUR, к полудню – 32,30/32,45 UAH/EUR)

RUB – 0,424/0,429 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

тишины. Потенциальные «оферисты» в среде клиентов не торопятся «сдавать валюту», рассчитывая на ее дальнейшее подорожание, а возможные покупатели уже считают ее дорогой, воздерживаясь от приобретений.



В период до полудня на рынке города цены обеих позиций стали подниматься, реагируя на рост курса безналичного «американца». Наличный доллар в Запорожье акцентировал рост в более значимых бидах.



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении спроса на оптовые партии доллара, который способствовал росту цен в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья сохранился восходящий тренд в более значимых бидах наличной пары доллар-гривня. Подобным образом местные валютчики безуспешно пытались выровнять рынок.



По итогам среды на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского спроса, и этот «перекос» совместно с «бычьим» настроением в ценах, не позволили вырасти оборотам. Последние, заслужив «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.