Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:05
По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении тишины по части реальных сделок на фоне некоторого расширения спреда в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:42
Дата: 29 октября 2018 г. 16.41
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра - 28,18/28,23 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)
€ – 32,20/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,35 UAH/EUR, к полудню – 32,20/32,35 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
В период до полудня на рынке города цены обеих позиций ограничились расширением спреда в сопровождении нулевой торговой активности.
По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении тишины по части реальных сделок на фоне некоторого расширения спреда в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья наконец-то стартовала двусторонняя торговля в паре доллар-гривня. Для активизации сделок запорожцам потребовалось приподнять позицию спрос «американца». Кроме того, в этой операции нуждались мероприятия по выравнивания рынка в баланс спроса и оферов.
В равновесии и завершились торги наличного рынка Запорожья в этот понедельник, однако дополуденное вынужденное безделье лишило местный рынок прогресса на участке ликвидности – обороты, заслужив по итогам 29 октября от дилеров Запорожья «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:50
Дата: 30 октября 2018 г. на 10.47
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,15/28,23 UAH/USD
€ 32,05/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированных сделок с розничными партиями валюты.
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:42
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты на фоне сохранившихся, по сути, цен открытия: 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,05/32,30 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:38
Дата: 30 октября 2018 г. 16.36
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,13/28,18 UAH/USD (с утра - 28,15/28,23 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,22 UAH/USD)
€ – 32,05/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,30 UAH/EUR, к полудню – 32,05/32,30 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,426 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированных сделок с розничными партиями валюты.
В период до полудня на рынке города цены обеих позиций практически не изменились из-за сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты на фоне сохранившихся, по сути, цен открытия: 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,05/32,30 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья была пролонгирована двусторонняя торговля в паре доллар-гривня розничными объемами. Это сопровождалось коррецией действующих цен, сообразно настроению межбанка и клиентов.
В равновесии завершились торги наличного рынка Запорожья в этот вторник, отчасти улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии – обороты заслужили на сей раз «тройку с плюсом».
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