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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:05

По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении тишины по части реальных сделок на фоне некоторого расширения спреда в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:42

Дата: 29 октября 2018 г. 16.41

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра - 28,18/28,23 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)
€ – 32,20/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,35 UAH/EUR, к полудню – 32,20/32,35 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,427 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.

В период до полудня на рынке города цены обеих позиций ограничились расширением спреда в сопровождении нулевой торговой активности.

По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении тишины по части реальных сделок на фоне некоторого расширения спреда в паре доллар-гривня: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья наконец-то стартовала двусторонняя торговля в паре доллар-гривня. Для активизации сделок запорожцам потребовалось приподнять позицию спрос «американца». Кроме того, в этой операции нуждались мероприятия по выравнивания рынка в баланс спроса и оферов.

В равновесии и завершились торги наличного рынка Запорожья в этот понедельник, однако дополуденное вынужденное безделье лишило местный рынок прогресса на участке ликвидности – обороты, заслужив по итогам 29 октября от дилеров Запорожья «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:50

Дата: 30 октября 2018 г. на 10.47
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,15/28,23 UAH/USD
€ 32,05/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированных сделок с розничными партиями валюты.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:42

По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты на фоне сохранившихся, по сути, цен открытия: 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,05/32,30 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:38

Дата: 30 октября 2018 г. 16.36

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,13/28,18 UAH/USD (с утра - 28,15/28,23 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,22 UAH/USD)
€ – 32,05/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,30 UAH/EUR, к полудню – 32,05/32,30 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,426 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированных сделок с розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города цены обеих позиций практически не изменились из-за сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты на фоне сохранившихся, по сути, цен открытия: 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,05/32,30 UAH/EUR, рубль 0,422/0,426 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья была пролонгирована двусторонняя торговля в паре доллар-гривня розничными объемами. Это сопровождалось коррецией действующих цен, сообразно настроению межбанка и клиентов.

В равновесии завершились торги наличного рынка Запорожья в этот вторник, отчасти улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии – обороты заслужили на сей раз «тройку с плюсом».
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:49

Дата: 31 октября 2018 г. на 10.45
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,10/28,17 UAH/USD
€ 32,00/32,18 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания мелкооптового ($5,0-10 тыс.) клиентского «приноса». Оптовые сделки и клиентские покупки СКВ на моменте отсутствуют.
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