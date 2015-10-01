Курси валют у Запоріжжі

Дата: 01 ноября 2018 г. 16.26
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,12/28,17 UAH/USD (с утра - 28,14/28,20 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,19 UAH/USD)
€ – 32,05/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,10 UAH/EUR, к полудню – 32,00/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,426 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (от $10 тыс.) клиентского спроса.
В период до полудня на рынке города наблюдался разворот настроения вследствие появившихся клиентских продаж СКВ.
По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения у тамошних клиентов – доминировавший с утра оптовый спрос сменился преобладанием оферов валюты. На этом фоне текущие цен ограничились преимущественно сужением спреда: 28,15/28,19 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.
После обеда на рынок Запорожья снова вернулись покупатели, действия которых по итогам дня «перекосили» местный рынок в сторону преобладания спроса.
Этот «перекос» стал главной причиной отсутствия прогресса на участке ликвидности – обороты, заслужив по итогам четверга «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.