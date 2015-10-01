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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:26
Дата: 01 ноября 2018 г. 16.26
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,12/28,17 UAH/USD (с утра - 28,14/28,20 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,19 UAH/USD)
€ – 32,05/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,10 UAH/EUR, к полудню – 32,00/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,426 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (от $10 тыс.) клиентского спроса.
В период до полудня на рынке города наблюдался разворот настроения вследствие появившихся клиентских продаж СКВ.
По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения у тамошних клиентов – доминировавший с утра оптовый спрос сменился преобладанием оферов валюты. На этом фоне текущие цен ограничились преимущественно сужением спреда: 28,15/28,19 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.
После обеда на рынок Запорожья снова вернулись покупатели, действия которых по итогам дня «перекосили» местный рынок в сторону преобладания спроса.
Этот «перекос» стал главной причиной отсутствия прогресса на участке ликвидности – обороты, заслужив по итогам четверга «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:05
Дата: 02 ноября 2018 г. на 11.02
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,12/28,18 UAH/USD
€ 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли оптовыми партиями валюты. На моменте текущие обороты заметно выше, чем в четверг.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:28
По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, позволившее в паре доллар-гривня сузить спред за счет снижения оферов: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:35
Дата: 02 ноября 2018 г. 16.32
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,12/28,17 UAH/USD (с утра - 28,12/28,18 UAH/USD, к полудню – 28,10/28,16 UAH/USD)
€ – 32,10/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,30 UAH/EUR, к полудню – 32,10/32,30 UAH/EUR)
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,426 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли оптовыми партиями валюты. На моменте текущие обороты заметно выше, чем в четверг.
В период до полудня на рынке города наблюдалась стабильность настроения, которое «разнообразилось» «волнами» роста клиентской активности.
Поскольку клиенты большей частью «сдавали» валюту, к полудню запорожские дилеры немного дисконтировали действующие цены.
По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, сопровождаясь нисходящим трендом котировок в паре доллар-гривня: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.
После обеда на рынок Запорожья снова вернулись покупатели, действия которых заставили местных дилеров приподнять курсы.
В этой операции также нуждались мероприятия по выравниванию спроса и оферов.
Итоговый баланс наконец-то обеспечил запорожскому рынку наличных прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив 02-го «твердую четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:27
Дата: 05 ноября 2018 г. на 10.23
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,10/28,16 UAH/USD
€ 32,05/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты. На моменте текущие обороты невысокие.
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