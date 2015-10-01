RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:26

Дата: 01 ноября 2018 г. 16.26

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,12/28,17 UAH/USD (с утра - 28,14/28,20 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,19 UAH/USD)
€ – 32,05/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,10 UAH/EUR, к полудню – 32,00/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,423/0,426 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (от $10 тыс.) клиентского спроса.

В период до полудня на рынке города наблюдался разворот настроения вследствие появившихся клиентских продаж СКВ.

По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения у тамошних клиентов – доминировавший с утра оптовый спрос сменился преобладанием оферов валюты. На этом фоне текущие цен ограничились преимущественно сужением спреда: 28,15/28,19 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.

После обеда на рынок Запорожья снова вернулись покупатели, действия которых по итогам дня «перекосили» местный рынок в сторону преобладания спроса.

Этот «перекос» стал главной причиной отсутствия прогресса на участке ликвидности – обороты, заслужив по итогам четверга «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:05

Дата: 02 ноября 2018 г. на 11.02
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,12/28,18 UAH/USD
€ 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли оптовыми партиями валюты. На моменте текущие обороты заметно выше, чем в четверг.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:28

По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, позволившее в паре доллар-гривня сузить спред за счет снижения оферов: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:35

Дата: 02 ноября 2018 г. 16.32

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,12/28,17 UAH/USD (с утра - 28,12/28,18 UAH/USD, к полудню – 28,10/28,16 UAH/USD)
€ – 32,10/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,30 UAH/EUR, к полудню – 32,10/32,30 UAH/EUR)
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,426 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли оптовыми партиями валюты. На моменте текущие обороты заметно выше, чем в четверг.

В период до полудня на рынке города наблюдалась стабильность настроения, которое «разнообразилось» «волнами» роста клиентской активности.

Поскольку клиенты большей частью «сдавали» валюту, к полудню запорожские дилеры немного дисконтировали действующие цены.

По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, сопровождаясь нисходящим трендом котировок в паре доллар-гривня: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.

После обеда на рынок Запорожья снова вернулись покупатели, действия которых заставили местных дилеров приподнять курсы.
В этой операции также нуждались мероприятия по выравниванию спроса и оферов.
Итоговый баланс наконец-то обеспечил запорожскому рынку наличных прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив 02-го «твердую четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:27

Дата: 05 ноября 2018 г. на 10.23
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,10/28,16 UAH/USD
€ 32,05/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты. На моменте текущие обороты невысокие.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68303
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4342 раз.
Подякували: 7868 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 280, 281, 282
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2812 191947
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 10:39
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 216, 217, 218
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2173 150951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 10:31
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 236, 237, 238
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2374 165027
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 10:00
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.