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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:51
Дата: 07 ноября 2018 г. на 11.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,98/28,04 UAH/USD
€ 32,070/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:39
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль 0,419/0,422 UAH/RUB.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:38
Дата: 07 ноября 2018 г. 16.36
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,98/28,03 UAH/USD (с утра - 27,98/28,04 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,04 UAH/USD)
€ – 32,08/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,07/32,20 UAH/EUR, к полудню – 32,07/32,20 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,419/0,422 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.
В период до полудня на рынке города наблюдалась трансформация настроения из доминирования розничного клиентского «приноса» в равновесие покупок и продаж выросших объемов сделок.
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль 0,419/0,422 UAH/RUB.
После обеда «неформалы» Запорожья вернулись к нисходящему тренду в паре доллар-гривня.
При этом запорожцы смогли сохранить равновесие покупок и продаж. Это не спасло обороты от потерь - ликвидность, заслужившая от дилеров Запорожья «тройку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:29
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствовали. На указанный час в городе действовали цены: 28,01/28,09 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
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