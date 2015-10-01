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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:51

Дата: 07 ноября 2018 г. на 11.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,98/28,04 UAH/USD
€ 32,070/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:39

По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль 0,419/0,422 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:38

Дата: 07 ноября 2018 г. 16.36

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,98/28,03 UAH/USD (с утра - 27,98/28,04 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,04 UAH/USD)
€ – 32,08/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,07/32,20 UAH/EUR, к полудню – 32,07/32,20 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,419/0,422 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в розничных количествах.

В период до полудня на рынке города наблюдалась трансформация настроения из доминирования розничного клиентского «приноса» в равновесие покупок и продаж выросших объемов сделок.

По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль 0,419/0,422 UAH/RUB.

После обеда «неформалы» Запорожья вернулись к нисходящему тренду в паре доллар-гривня.

При этом запорожцы смогли сохранить равновесие покупок и продаж. Это не спасло обороты от потерь - ликвидность, заслужившая от дилеров Запорожья «тройку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:29

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствовали. На указанный час в городе действовали цены: 28,01/28,09 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:35

Дата: 08 ноября 2018 г. 16.33

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,00/28,05 UAH/USD (с утра - 27,98/28,05 UAH/USD, к полудню – 28,01/28,09 UAH/USD)
€ – 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,15 UAH/EUR, к полудню – 32,00/32,150 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,421 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города наблюдалась стабильность настроения и отсутствие объемных операция с валютой.

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствовали. На указанный час в городе действовали цены: 28,01/28,09 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,418/0,421 UAH/RUB.

После обеда «неформалы» Запорожья ограничились сужением спреда в наличной паре доллар-гривня. Для радикальных курсовых ревизий не было повода – в городе по-прежнему наблюдался баланс спроса и предложения сделок розничных партий валюты.

Это равновесие сохранилось до самого финиша торгов на наличном рынке Запорожья, дилеры которого по итогам дня констатировали слабую ликвидность, которая заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии. вернулись к нисходящему тренду в паре доллар-гривня.

Причина затянувшегося отсутствия прогресса в оборотах, по мнению запорожцев, в пассивности солидных игроков, не баловавших рынок оптовыми операциями.
дядя Caша
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