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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:30
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:47
Дата: 13 ноября 2018 г. 16.45
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,00/28,05 UAH/USD (с утра - 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню – 28,02/28,07 UAH/USD)
€ – 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,72 UAH/EUR)
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,413 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.
В период до полудня на рынке города наблюдалось сохранение общей сбалансированности спроса и оферов на фоне роста объемов сделок. В это время, до 11.00 из-за «бычьего» тренда «зеленого» безнала, покупок было немного больше.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.
После обеда «неформалы» Запорожья пролонгировали оживленную торговлю в паре доллар-гривня на фоне некоторого преобладания клиентского «приноса». Это, в конечном счете, выровняло рынок в итоговый баланс спроса и предложение, благодаря которому обороты во вторник заметно выросли, заслужив от запорожских валютчиков «четверку» и значительно повысили провальные показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:25
Дата: 14 ноября 2018 г. на 10.23
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,05 UAH/USD
€ 31,60/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского «приноса».
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:07
По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в парах доллар-гривня евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось сбалансированной торговлей мелкооптовыми (до $10,0 тыс.)партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:40
Дата: 14 ноября 2018 г. 16.33
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,97/28,03 UAH/USD (с утра - 28,00/28,05 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,03 UAH/USD)
€ – 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского «приноса».
В период до полудня на рынке города наблюдалось выравнивание рынка в сопровождении некоторого снижения объемом сделок.
По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в парах доллар-гривня евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось сбалансированной торговлей мелкооптовыми (до $10,0 тыс.)партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья наблюдался кратковременный всплеск клиентских покупок СКВ, который исчерпался после 14.00 Киева. С 16.00 новая волна клиентских оферов валюты перекосила рынок, нарушив баланс. Этот перекос нанес урон итоговой ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.
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