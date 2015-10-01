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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:30

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:47

Дата: 13 ноября 2018 г. 16.45

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,00/28,05 UAH/USD (с утра - 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню – 28,02/28,07 UAH/USD)
€ – 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,72 UAH/EUR)
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,413 UAH/RUB, к полудню 0,409/0,414 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения сделок с розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города наблюдалось сохранение общей сбалансированности спроса и оферов на фоне роста объемов сделок. В это время, до 11.00 из-за «бычьего» тренда «зеленого» безнала, покупок было немного больше.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне пролонгации сбалансированной торговли в паре доллар-гривня, но уже оптовыми партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,55/31,72 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB.

После обеда «неформалы» Запорожья пролонгировали оживленную торговлю в паре доллар-гривня на фоне некоторого преобладания клиентского «приноса». Это, в конечном счете, выровняло рынок в итоговый баланс спроса и предложение, благодаря которому обороты во вторник заметно выросли, заслужив от запорожских валютчиков «четверку» и значительно повысили провальные показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:25

Дата: 14 ноября 2018 г. на 10.23
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,05 UAH/USD
€ 31,60/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского «приноса».
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:07

По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в парах доллар-гривня евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось сбалансированной торговлей мелкооптовыми (до $10,0 тыс.)партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:40

Дата: 14 ноября 2018 г. 16.33

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,97/28,03 UAH/USD (с утра - 28,00/28,05 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,03 UAH/USD)
€ – 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского «приноса».

В период до полудня на рынке города наблюдалось выравнивание рынка в сопровождении некоторого снижения объемом сделок.

По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен открытия в парах доллар-гривня евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось сбалансированной торговлей мелкооптовыми (до $10,0 тыс.)партиями валюты.
На указанный час в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья наблюдался кратковременный всплеск клиентских покупок СКВ, который исчерпался после 14.00 Киева. С 16.00 новая волна клиентских оферов валюты перекосила рынок, нарушив баланс. Этот перекос нанес урон итоговой ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:45

Дата: 15 ноября 2018 г. на 10.43
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,60/31,77 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового клиентского «приноса».
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:18

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось «традиционной полуденной паузой».
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:24

Дата: 15 ноября 2018 г. 16.21

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,97 UAH/USD)
€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,77 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,417 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового клиентского «приноса».

В период до полудня на рынке города наблюдалось постепенное затухание торговой активности на фоне сохранения цен открытия.

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось «традиционной полуденной паузой».
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья возобновилась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, однако случившийся «перерыв» в работе около полудня повредил итоговую ликвидность. Обороты, заслужив по итогам дня «тройку», повторили неважные показатели предыдущей сессии.
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