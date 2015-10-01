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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:21

Дата: 16 ноября 2018 г. 16.19

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра - 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,96 UAH/USD)
€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

В период до полудня на рынке города наблюдалось сохранение двусторонней торговли розничными количествами валюты на фоне сохранения цен открытия.

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья продолжалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, равновесие которое не смогло нарушить появление «к шапочному разбору» в городе толики «свежей» гривневой ликвидности. Опоздавшая гривневая ликвидность, тем не менее, обеспечила предфинишное подорожание в парах доллар-гривня и евро-гривня.

По итогам дня на рынке Запорожья сохранился баланс спрос/предложение, однако из-за отсутствия оптовых сделок, обороты остались на «посредственном» уровне, заслужив «тройку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:41

Дата: 19 ноября 2018 г. на 10.28
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:06

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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