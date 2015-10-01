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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:21
Дата: 16 ноября 2018 г. 16.19
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра - 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,96 UAH/USD)
€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
В период до полудня на рынке города наблюдалось сохранение двусторонней торговли розничными количествами валюты на фоне сохранения цен открытия.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья продолжалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, равновесие которое не смогло нарушить появление «к шапочному разбору» в городе толики «свежей» гривневой ликвидности. Опоздавшая гривневая ликвидность, тем не менее, обеспечила предфинишное подорожание в парах доллар-гривня и евро-гривня.
По итогам дня на рынке Запорожья сохранился баланс спрос/предложение, однако из-за отсутствия оптовых сделок, обороты остались на «посредственном» уровне, заслужив «тройку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:41
Дата: 19 ноября 2018 г. на 10.28
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:06
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:48
Дата: 19 ноября 2018 г. 16.46
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,93/27,98 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
В период до полудня на рынке города наблюдалось сохранение двусторонней торговли розничными количествами валюты на фоне сохранения цен открытия.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья появилась толика свежей гривневой ликвидности, вызвав закономерный всплеск клиентских покупок, что, в свою очередь, заставило запорожских валютчиков поднимать действующие цены. Активность покупателей оказалась настолько агрессивной, что сумела «перекосить» рынок в сторону спроса. Этот перекос в комплекте с «бычьим» характером рынка пары доллар-гривня не позволило вырасти оборотам здешнего рынка – ликвидность, заслужив по итогам понедельника от запорожских валютчиков «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:42
Дата: 20 ноября 2018 г. на 10.30
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,92/27,98 UAH/USD
€ 31,80/32,05 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины – на моменте реальные сделки отсутствовали.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:23
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания розничного клиентского «приноса» на фоне отсутствия оптовых сделок. На моменте в городе дефицит гривни и действующие цены на местном наличном рынке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/32,00 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 16:26
Дата: 20 ноября 2018 г. 16.24
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,92/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,05 UAH/EUR, к полудню – 31,75/32,00 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,422 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины – на моменте реальные сделки отсутствовали.
В период до полудня на рынке города наблюдалось восстановление клиентского «приноса» незначительных партий валюты.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении преобладания розничного клиентского «приноса» на фоне отсутствия оптовых сделок. На моменте в городе дефицит гривни и действующие цены на местном наличном рынке: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/32,00 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья клиентские покупки стали более агрессивными, перекосив в результате рынок в сторону спроса.
Этот перекос рынка пары доллар-гривня не позволил вырасти оборотам здешнего рынка – ликвидность, заслужив по итогам вторника от запорожских валютчиков «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:27
Дата: 21 ноября 2018 г. на 10.24
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,75/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовые сделки отсутствуют.
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