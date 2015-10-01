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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:43

Дата: 22 ноября 2018 г. на 10.39
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/27,97 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:41

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути без изменения цен открытия на фоне пролонгации доминирования клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB.
дядя Caша
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