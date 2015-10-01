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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:43
Дата: 22 ноября 2018 г. на 10.39
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,97 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:41
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути без изменения цен открытия на фоне пролонгации доминирования клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:25
Дата: 22 ноября 2018 г. 16.22
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,90/27,96 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,92/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,423 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах.
В период до полудня на рынке города сохранялась «односторонняя» торговля незначительными партиями валюты при доминировании клиентских оферов СКВ.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути без изменения цен открытия на фоне пролонгации доминирования клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB.
После обеда, с 15.00, на рынке Запорожья синхронно во всех ОП возник довольно агрессивный клиентский спрос на доллар, перекосив одномоментно рынок. Базовой причиной этой смены настроения местные валютчики считают появление в городе «свежей» гривни. Кроме того, дилеры Запорожья не исключают превентивную закупку СКВ по старой еще цене в расчете на пятничное подорожание «зеленого» безнала и экспансии этого роста цен на наличный рынок.
Этот перекос рынка пары доллар-гривня в сторону спроса повредил итоговую ликвидность – обороты, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:30
Дата: 23 ноября 2018 г. на 10.29
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,96 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57
По состоянию на 11.53 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,419/0,421 UAH/RUB.
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дядя Caша
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