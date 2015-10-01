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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:43
Дата: 22 ноября 2018 г. на 10.39
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,97 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:41
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути без изменения цен открытия на фоне пролонгации доминирования клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:25
Дата: 22 ноября 2018 г. 16.22
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,90/27,96 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,92/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,423 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах.
В период до полудня на рынке города сохранялась «односторонняя» торговля незначительными партиями валюты при доминировании клиентских оферов СКВ.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся по сути без изменения цен открытия на фоне пролонгации доминирования клиентского «приноса» валюты в оптовых количествах: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,423 UAH/RUB.
После обеда, с 15.00, на рынке Запорожья синхронно во всех ОП возник довольно агрессивный клиентский спрос на доллар, перекосив одномоментно рынок. Базовой причиной этой смены настроения местные валютчики считают появление в городе «свежей» гривни. Кроме того, дилеры Запорожья не исключают превентивную закупку СКВ по старой еще цене в расчете на пятничное подорожание «зеленого» безнала и экспансии этого роста цен на наличный рынок.
Этот перекос рынка пары доллар-гривня в сторону спроса повредил итоговую ликвидность – обороты, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:30
Дата: 23 ноября 2018 г. на 10.29
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,96 UAH/USD
€ 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,421 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57
По состоянию на 11.53 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,419/0,421 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:29
Дата: 23 ноября 2018 г. 16.26
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,90/27,95 UAH/USD (с утра - 27,90/27,96 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,96 UAH/USD)
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,419/0,421 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
В период до полудня на рынке города сохранялась «двусторонняя» торговля незначительными партиями валюты, позволяя запорожцам не менять действующие цены.
По состоянию на 11.53 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившихся без изменения цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,419/0,421 UAH/RUB.
После обеда, на рынке Запорожья активизировался клиентский «принос» приличными объемами, связанные, по мнению местных дилеров, с «черной пятницей».
В конечном счете, ближе к закрытию «неформалам» Запорожья в некоторых случаях из-за дефицита гривни, уже нечем было «отвечать» на клиентские офера.
По итогам дня было сформировано заметное преобладание клиентского предложения валюты, и этот «перекос» в комплекте с дообеденным отсутствием оптовых сделок сохранил обороты на «посредственном» уровне, на «тройку», как и накануне.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:56
Дата: 26 ноября 2018 г. на 10.54
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,10 UAH/USD
€ 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:35
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выросших цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,85/32,20 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:23
Дата: 26 ноября 2018 г. 16.20
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,50/29,00 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 28,10/28,30 UAH/USD)
€ – 32,40/33,00 UAH/EUR (с утра – 31,70/32,00 UAH/EUR, к полудню – 31,85/32,20 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,422 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
В период до полудня на рынке города сохранялась «двусторонняя» торговля незначительными партиями валюты, причем из-за «бычьих» ажитаций на межбанке это равновесие поддерживалось динамичным подорожанием доллара и евро.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выросших цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,85/32,20 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.
После обеда, на рынке Запорожья резко вырос клиентский спрос на СКВ из-за реальности введения военного положения. Это, сменив настроение рынка в направлении преобладания спроса, перекосило его, не повредив, однако, ликвидность – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», констатировали улучшение посредственных показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:42
Дата: 27 ноября 2018 г. на 10.37
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,80/29,40 UAH/USD
€ 32,40/33,20 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,432 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесной торговли оптовыми (до $20 тыс.) партиями валюты с некоторым преобладанием клиентского предложения.
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