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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:15

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметно упавших ценах на фоне смены настроения: с полудня на местном рынке наблюдается розничный клиентский «принос» без спроса в сопровождении действующих цен: 28,15/28,60 UAH/USD, евро – 31,95/32,80 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
дядя Caша
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