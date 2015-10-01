Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:15
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметно упавших ценах на фоне смены настроения: с полудня на местном рынке наблюдается розничный клиентский «принос» без спроса в сопровождении действующих цен: 28,15/28,60 UAH/USD, евро – 31,95/32,80 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
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