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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:15

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметно упавших ценах на фоне смены настроения: с полудня на местном рынке наблюдается розничный клиентский «принос» без спроса в сопровождении действующих цен: 28,15/28,60 UAH/USD, евро – 31,95/32,80 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:47

Дата: 27 ноября 2018 г. 16.37

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,40/28,75 UAH/USD (с утра - 28,80/29,40 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,60 UAH/USD)
€ – 32,10/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/33,20 UAH/EUR, к полудню – 31,95/32,80 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,432 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,425 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесной торговли оптовыми (до $20 тыс.) партиями валюты с некоторым преобладанием клиентского предложения.

В период до полудня на рынке города сохранялась «двусторонняя» торговля в паре доллар-гривня на фоне постепенного снижения объемов сделок и затухания клиентских покупок СКВ. При этом котировки работавшихся валют снижались.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметно упавших ценах на фоне смены настроения: с полудня на местном рынке наблюдается розничный клиентский «принос» без спроса в сопровождении действующих цен: 28,15/28,60 UAH/USD, евро – 31,95/32,80 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.

После обеда, с 15.00 Киева, на рынке Запорожья резко вырос клиентский спрос, сопровождавшийся отсутствием оферов СКВ. Это заставило запорожцев реагировать ценами, что, впрочем, не спасло местный рынок от «перекоса» сторону спроса.

Этот дисбаланс сохранился до самого закрытия, несколько повредив обороты – по итогам дня запорожские валютчики поставили «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:29

Дата: 28 ноября 2018 г. на 10.28
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,50/28,80 UAH/USD
€ 32,10/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,424 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Оптовые сделки на моменте отсутствуют.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:02

По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась преобладанием клиентского «приноса», тоже в розничных объемах. На указанный час котировки работавшихся валют в Запорожье просели: 28,50/28,75 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:26

Дата: 28 ноября 2018 г. 16.23

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,45/28,60 UAH/USD (с утра - 28,50/26,80 UAH/USD, к полудню – 28,50/28,75 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,40/33,20 UAH/EUR, к полудню – 31,95/32,80 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,424 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Оптовые сделки на моменте отсутствуют.

В период до полудня на рынке города наблюдалась тенденция постепенного затухания клиентских покупок СКВ.

По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась преобладанием клиентского «приноса», тоже в розничных объемах. На указанный час котировки работавшихся валют в Запорожье просели: 28,50/28,75 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья наметилось постепенное выравнивание спроса и предложения, которое в полней мере до закрытия сессии завершить не удалось – на фоне относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня сохранилось незначительное преобладание клиентских оферов.

Отсутствие оптовых сделок в комплекте с признаками обострения гривнедефицита не позволили оборотам наличного рынка Запорожья подняться выше «посредственного» уровня – по итогам дня ликвидность заслужила «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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