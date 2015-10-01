Курси валют у Запоріжжі

Додано: Вів 27 лис, 2018 16:47

Дата: 27 ноября 2018 г. 16.37



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,40/28,75 UAH/USD (с утра - 28,80/29,40 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,60 UAH/USD)

€ – 32,10/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/33,20 UAH/EUR, к полудню – 31,95/32,80 UAH/EUR)

RUB – 0,416/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,432 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,425 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

равновесной торговли оптовыми (до $20 тыс.) партиями валюты с некоторым преобладанием клиентского предложения.



В период до полудня на рынке города сохранялась «двусторонняя» торговля в паре доллар-гривня на фоне постепенного снижения объемов сделок и затухания клиентских покупок СКВ. При этом котировки работавшихся валют снижались.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметно упавших ценах на фоне смены настроения: с полудня на местном рынке наблюдается розничный клиентский «принос» без спроса в сопровождении действующих цен: 28,15/28,60 UAH/USD, евро – 31,95/32,80 UAH/EUR, рубль 0,418/0,425 UAH/RUB.



После обеда, с 15.00 Киева, на рынке Запорожья резко вырос клиентский спрос, сопровождавшийся отсутствием оферов СКВ. Это заставило запорожцев реагировать ценами, что, впрочем, не спасло местный рынок от «перекоса» сторону спроса.



Этот дисбаланс сохранился до самого закрытия, несколько повредив обороты – по итогам дня запорожские валютчики поставили «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.