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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:49
Дата: 03 декабря 2018 г. на 10.45
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,15/28,28 UAH/USD
€ 31,90/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:28
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра двусторонняя торговля розничными партиями валюты сменилась оптовым клиентским «приносом», и цены в паре доллар-гривня немного понизились: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,90/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:30
Дата: 03 декабря 2018 г. 16.30
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,15/28,22 UAH/USD (с утра - 28,15/26,28 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,15 UAH/EUR, к полудню – 31,90/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,423 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
В период до полудня на рынке города постепенно активизировались клиентские офера валюты, заставляя местных игроков «реагировать» действующими ценами.
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра двусторонняя торговля розничными партиями валюты сменилась оптовым клиентским «приносом», и цены в паре доллар-гривня немного понизились: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,90/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья торговля снова начала «выравниваться», возвращаясь к утренним настроениям. К финишу на рынке города установился розничный баланс спроса и предложения. Оптовых покупок СКВ так и не появилось.
Последнее, со слов запорожцев и стало главной причиной сохранения итоговой ликвидности на «посредственном» уровне – обороты, заслужив от дилеров Запорожья «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:38
Дата: 04 декабря 2018 г. на 10.35
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,17/28,23 UAH/USD
€ 31,95/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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дядя Caша
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:25
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На рынке города сохранилась сбалансированная торговля розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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дядя Caша
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