Курси валют у Запоріжжі

Додано: Сер 05 гру, 2018 16:30

Дата: 05 декабря 2018 г. 16.28



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,96/28,02 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,08 UAH/USD)

€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,00 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,90 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.



В период до полудня на рынке города сформировался нисходящий тренд под влиянием коррекции «зеленого» безнала на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию наличного рынка в баланс. Последнее не удавалось достичь из-за роста агрессивности клиентского «приноса», объемы которого тоже поднимались.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB. На рынке города утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась доминированием оптового клиентского «приноса».



После обеда на рынке Запорожья сохранился «медвежий» тренд, сопровождаясь снижением энтузиазма у продавцов СКВ. Рынок к закрытию в первом приближении выровнялся в равновесие покупок и продаж, однако незначительный перевес клиентских оферов валюты все-таки сохранился.

Торги в целом, со слов запорожских валютчиков в эту среду были «вялыми», и «слабая тройка» за обороты была вполне заслуженной оценкой.

