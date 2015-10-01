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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:49
Дата: 03 декабря 2018 г. на 10.45
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,15/28,28 UAH/USD
€ 31,90/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:28
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра двусторонняя торговля розничными партиями валюты сменилась оптовым клиентским «приносом», и цены в паре доллар-гривня немного понизились: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,90/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:30
Дата: 03 декабря 2018 г. 16.30
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,15/28,22 UAH/USD (с утра - 28,15/26,28 UAH/USD, к полудню – 28,15/28,23 UAH/USD)
€ – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,15 UAH/EUR, к полудню – 31,90/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,423 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
В период до полудня на рынке города постепенно активизировались клиентские офера валюты, заставляя местных игроков «реагировать» действующими ценами.
По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра двусторонняя торговля розничными партиями валюты сменилась оптовым клиентским «приносом», и цены в паре доллар-гривня немного понизились: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,90/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья торговля снова начала «выравниваться», возвращаясь к утренним настроениям. К финишу на рынке города установился розничный баланс спроса и предложения. Оптовых покупок СКВ так и не появилось.
Последнее, со слов запорожцев и стало главной причиной сохранения итоговой ликвидности на «посредственном» уровне – обороты, заслужив от дилеров Запорожья «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:38
Дата: 04 декабря 2018 г. на 10.35
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,17/28,23 UAH/USD
€ 31,95/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:25
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На рынке города сохранилась сбалансированная торговля розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:29
Дата: 04 декабря 2018 г. 16.24
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,17/28,23 UAH/USD, к полудню – 28,12/28,18 UAH/USD)
€ – 31,95/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,95/32,10 UAH/EUR, к полудню – 31,90/32,10 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,422 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
В период до полудня на рынке города сформировался нисходящий тренд под влиянием коррекции «зеленого» безнала на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию наличного рынка в баланс.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На рынке города сохранилась сбалансированная торговля розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
После обеда на рынке Запорожья сохранился «медвежий» тренд. Цены работавшихся валют снижались, судя по всему, допустив некоторый «перебор» Во всяком случае, перед финишем на фоне относительного равновесия покупок и продаж наблюдалось очень незначительное преобладание спроса.
Оптовых покупок СКВ так и не появилось.
Последнее, со слов запорожцев и стало главной причиной сохранения итоговой ликвидности на «посредственном» уровне – обороты, заслужив от дилеров Запорожья «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:29
Дата: 05 декабря 2018 г. на 10.27
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,10 UAH/USD
€ 31,80/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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дядя Caша
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:31
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB. На рынке города утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась доминированием оптового клиентского «приноса».
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:30
Дата: 05 декабря 2018 г. 16.28
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,96/28,02 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,08 UAH/USD)
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,00 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
В период до полудня на рынке города сформировался нисходящий тренд под влиянием коррекции «зеленого» безнала на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию наличного рынка в баланс. Последнее не удавалось достичь из-за роста агрессивности клиентского «приноса», объемы которого тоже поднимались.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB. На рынке города утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась доминированием оптового клиентского «приноса».
После обеда на рынке Запорожья сохранился «медвежий» тренд, сопровождаясь снижением энтузиазма у продавцов СКВ. Рынок к закрытию в первом приближении выровнялся в равновесие покупок и продаж, однако незначительный перевес клиентских оферов валюты все-таки сохранился.
Торги в целом, со слов запорожских валютчиков в эту среду были «вялыми», и «слабая тройка» за обороты была вполне заслуженной оценкой.
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