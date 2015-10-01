Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:26
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возвращении цен на уровни открытия после незначительной просадки в дополуденный период торговли: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/3180 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB. Это незначительное повышение действующих цен в Запорожье стало следствием некоторого преобладания спроса на СКВ со стороны «нервничающих» клиентов.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:42
Дата: 07 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,70/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты
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