RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:26

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возвращении цен на уровни открытия после незначительной просадки в дополуденный период торговли: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/3180 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB. Это незначительное повышение действующих цен в Запорожье стало следствием некоторого преобладания спроса на СКВ со стороны «нервничающих» клиентов.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69289
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4440 раз.
Подякували: 8009 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:42

Дата: 07 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,70/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69289
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4440 раз.
Подякували: 8009 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 217218219220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 290, 291, 292
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2910 196379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 10:54
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 74, 75, 76
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
751 61874
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 10:45
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 223, 224, 225
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2244 154295
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 10:36
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5476)
07.12.2018 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.