RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:26

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возвращении цен на уровни открытия после незначительной просадки в дополуденный период торговли: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/3180 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB. Это незначительное повышение действующих цен в Запорожье стало следствием некоторого преобладания спроса на СКВ со стороны «нервничающих» клиентов.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4441 раз.
Подякували: 8023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:42

Дата: 07 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,70/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4441 раз.
Подякували: 8023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:00

По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж валюты мелкооптовыми (до $10,0 тыс.), что позволило запорожцам ограничиться сужением спреда в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4441 раз.
Подякували: 8023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:27

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,97/28,05 UAH/USD (с утра - 27,90/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,92/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.

До полудня настроение на местном рынке не менялось: равновесие спроса и оферов мелкооптовых партий валюты. Баланс позволил запорожским валютчикам инициировать сужение маржи.

По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж валюты мелкооптовыми (до $10,0 тыс.), что позволило запорожцам ограничиться сужением спреда в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.

После обеда на рынке города активизировался клиентский спрос на доллар, заставив местных валютчиков в спешном порядке поднимать действующие цены. Это преобладание спроса, несмотря на заметное послеобеденное повышение обеих позиций доллара, сохранилось до самого закрытия сессии.

Ликвидность торгов 07-го запорожские валютчики оценили на «тройку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4441 раз.
Подякували: 8023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:59

Дата: 10 декабря 2018 г. на 10.56
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,95/28,00 UAH/USD
€ 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4441 раз.
Подякували: 8023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:26

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в объемах до $10,0 тыс., на фоне стабильности цен открытия: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4441 раз.
Подякували: 8023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:27

Дата: 10 декабря 2018 г. 16.25

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,95/28,00 UAH/USD (с утра - 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,00 UAH/USD)
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,80/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.

До полудня настроение на местном рынке не менялось, как, впрочем, и действующие цены: доминирование мелкооптового «приноса».

По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в объемах до $10,0 тыс., на фоне стабильности цен открытия: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

После обеда на рынке города произошли радикальные перемены: мелкооптовые клиентские офера валюты сменилось оптовым спросом на фоне практически полного отсутствия «приноса».
Это перекосило местный рынок в сторону спроса, и этот дисбаланс не позволил вырасти оборотам – ликвидность, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69358
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4441 раз.
Подякували: 8023 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 217218219220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Києві 1 ... 223, 224, 225
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2249 154634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 16:16
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 247, 248, 249
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2482 170979
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 16:05
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 74, 75, 76
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
752 62111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 12:29
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64831)
10.12.2018 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.