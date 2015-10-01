Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:26
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возвращении цен на уровни открытия после незначительной просадки в дополуденный период торговли: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/3180 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB. Это незначительное повышение действующих цен в Запорожье стало следствием некоторого преобладания спроса на СКВ со стороны «нервничающих» клиентов.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:42
Дата: 07 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,70/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:00
По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж валюты мелкооптовыми (до $10,0 тыс.), что позволило запорожцам ограничиться сужением спреда в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:27
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,97/28,05 UAH/USD (с утра - 27,90/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,92/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесной торговли мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.
До полудня настроение на местном рынке не менялось: равновесие спроса и оферов мелкооптовых партий валюты. Баланс позволил запорожским валютчикам инициировать сужение маржи.
По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении равновесия покупок и продаж валюты мелкооптовыми (до $10,0 тыс.), что позволило запорожцам ограничиться сужением спреда в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
После обеда на рынке города активизировался клиентский спрос на доллар, заставив местных валютчиков в спешном порядке поднимать действующие цены. Это преобладание спроса, несмотря на заметное послеобеденное повышение обеих позиций доллара, сохранилось до самого закрытия сессии.
Ликвидность торгов 07-го запорожские валютчики оценили на «тройку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:59
Дата: 10 декабря 2018 г. на 10.56
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,95/28,00 UAH/USD
€ 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:26
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в объемах до $10,0 тыс., на фоне стабильности цен открытия: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:27
Дата: 10 декабря 2018 г. 16.25
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,95/28,00 UAH/USD (с утра - 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,00 UAH/USD)
€ – 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,80/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.
До полудня настроение на местном рынке не менялось, как, впрочем, и действующие цены: доминирование мелкооптового «приноса».
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в объемах до $10,0 тыс., на фоне стабильности цен открытия: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
После обеда на рынке города произошли радикальные перемены: мелкооптовые клиентские офера валюты сменилось оптовым спросом на фоне практически полного отсутствия «приноса».
Это перекосило местный рынок в сторону спроса, и этот дисбаланс не позволил вырасти оборотам – ликвидность, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
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