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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:31
Дата: 12 декабря 2018 г. на 10.30
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,92/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность средняя.
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