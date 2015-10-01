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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:31

Дата: 12 декабря 2018 г. на 10.30
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,92/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность средняя.
дядя Caша
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