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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:31

Дата: 12 декабря 2018 г. на 10.30
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,92/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность средняя.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:03

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:23

Дата: 12 декабря 2018 г. 16.21

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,00/28,08 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,419 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность низкая.

До полудня настроение на местном рынке не менялось: доминирование спроса и низкие обороты.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.

После обеда на рынке города доминирование клиентских покупок сохранилось, хотя обороты не радовали. Цены СКВ поднимались, подтверждая «бычий» характер рынка, явно не способствовавший ликвидности. Последняя, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.
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