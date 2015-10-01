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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:31
Дата: 12 декабря 2018 г. на 10.30
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,92/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность средняя.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:03
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:23
Дата: 12 декабря 2018 г. 16.21
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,00/28,08 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,419 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность низкая.
До полудня настроение на местном рынке не менялось: доминирование спроса и низкие обороты.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.
После обеда на рынке города доминирование клиентских покупок сохранилось, хотя обороты не радовали. Цены СКВ поднимались, подтверждая «бычий» характер рынка, явно не способствовавший ликвидности. Последняя, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 10:31
Дата: 13 декабря 2018 г. на 10.27
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,08 UAH/USD
€ 31,75/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в сопровождении тишины по части реальных сделок. Народ адаптируется к ценам валютного межбанка, пока избегая визитов в ОП.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:09
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о текущем доминировании оптового клиентского предложения валюты, позволившего местных дилерам понизить офера в паре доллар-гривня к уровням: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,416/0,419 UAH/RUB.
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